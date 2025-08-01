روسيا تعلن إسقاط 60 مسيرة أوكرانية

روسيا تعلن إسقاط 60 مسيرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 60 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في مناطق متفرقة من البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الدفاعات الجوية دمّرت 31 مسيّرة في مقاطعة بيلغورود، و12 في مقاطعة روستوف، و5 في إقليم كراسنودار، و4 فوق البحر الأسود، و3 في مقاطعة فورونيج، إضافة إلى اثنتين في كل من مقاطعتي ليبيتسك وتولا، وواحدة فوق مياه بحر آزوف.

يُشار إلى أن الجانبين الروسي والأوكراني يتبادلان منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 روايات متضاربة بشأن نتائج الضربات والهجمات، في ظل غياب إمكانية التحقق المستقل من صحة هذه التقارير بسبب استمرار القتال.