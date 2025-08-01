وزير الخارجية الفرنسي: منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية "مخزية"

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أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو اليوم الخميس، منظومة مساعدات مؤسسة غزة الإنسانية "مخزية".

وقال جان-نويل بارو للصحفيين بعد الاجتماع بنظيره القبرصي في نيقوسيا، إن منظومة توزيع المساعدات التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل في قطاع غزة تسببت في "إراقة الدماء" ويجب أن تتوقف، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف: "أود أن أطالب بوقف أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، التوزيع المسلح للمساعدات الإنسانية الذي تسبب في إراقة الدماء في مراكز التوزيع في غزة فضيحة وأمر مخز ويجب أن يتوقف".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد من وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من قتلى المساعدات بلغ 91 قتيلا وأكثر من 666 إصابة، ليرتفع إجمالي قتلى لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1330 قتيلا وأكثر من 8818 إصابة.

وأفادت الوزارة في بيان صحفي أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 60249 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 147089 مصابا.