44 قتيلاً بفيضانات بكين
أعلنت الصين، اليوم، وفاة 44 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة التي أغرقت بكين منذ الأسبوع الماضي، فيما أقرت السلطات بوجود «ثغرات» في ما يتعلّق بجهوزية المدينة.
وقال المسؤول الكبير في بكين، شيا لينماو، في مؤتمرٍ صحافي: «قضى 44 شخصاً وما زال تسعة في عداد المفقودين»، مشيراً إلى أنّ العاصمة الصينية «شهدت أمطاراً غزيرة بين 23 و29 تموز».
وأوضح شيا أنّ 31 من هذه الوفيات وقعت في «مركز لرعاية المسنين» في بلدة تايشيتون شمال شرقي المدينة.
وأكد المسؤول الصيني ضرورة استخلاص «دروس عميقة» من هذه الكارثة، وقال: «قدرتنا على التنبؤ بأحوال الطقس الحادة والتحذير منها غير كافية، ولم تُطوَّر خطط الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها بشكلٍ كامل».
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