غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان
شن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، اعتداءاته جديدة على جنوب وشرق لبنان، دون تسجيل ضحايا.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن أربع غارات استهدفت منطقة الجرمق-المحمودية جنوبي البلاد، وسلسلة غارات عنيفة على السلسة الشرقية في البقاع شرقي لبنان، دون أن تسفر على ضحايا حتى الآن.
من جانبها، أفادت الوكالة اللبنانية للاعلام بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة على مرتفعات السلسلة الشرقية بين جرود بلدتي الخريبة وبريتال.
جدير بالذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي كان قد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي، لكن الخروقات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني لم تتوقف، متسببة بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
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