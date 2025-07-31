10800 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى والمعتقلين لدى الاحتلال بلغ حتى بداية الشهر الجاري أكثر من 10 آلاف و800 أسير، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يتضمن المعتقلين المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووضحت الهيئة في بيان، أن من بين المعتقلين يوجد 48 أسيرة، وأكثر من 440 طفلاً، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 3600 معتقل، تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون توجيه تهم أو محاكمات.
وأفادت بأن من بين الأسرى يوجد 2454 معتقلاً من غزة تصنفهم إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي "مقاتلين غير شرعيين".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر على غزة إلى استشهاد نحو 60 ألفًا وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى تشريد سكان القطاع بالكامل وتدمير واسع النطاق، وصف بأنه غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية، بحسب تقارير فلسطينية ودولية.
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