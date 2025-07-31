نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الإيراني: البلاد على شفا أزمة نقص حاد في المياه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان حذر من الاستهلاك المفرط للمياه الذي قال إن البلاد لا يمكنها تحمله وقد يضعها في مواجهة نقص حاد في المياه بحلول سبتمبر أو أكتوبر.

ومع مواجهة سوء إدارة الموارد والاستهلاك المفرط، تواجه إيران أيضا نقصا متكررا في الكهرباء والغاز والمياه خلال أشهر ذروة الطلب.

وأضاف بزشكيان: "إذا لم نتمكن من إدارة الموارد ولم يتعاون الناس على التحكم في استهلاك المياه في طهران، فلن تكون هناك أي مياه في السدود بحلول سبتمبر أو أكتوبر".

وتشكل إدارة الموارد الطبيعية، تحديا للسلطات سواء في مجال استهلاك الغاز الطبيعي أو استخدام المياه، إذ تتطلب الحلول إصلاحات كبيرة لا سيما في القطاع الزراعي الذي يمثل ما يصل إلى 80% من استهلاك المياه.

وفي السياق نفسه، قالت شينا أنصاري مديرة منظمة حماية البيئة إن إيران واجهت ظروف الجفاف على مدى السنوات الخمس الماضية، وسجلت منظمة الأرصاد الجوية انخفاضا بلغ 40 بالمئة في هطول الأمطار خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بالمتوسط على المدى الطويل.

وذكرت شينا لوسائل إعلام حكومية، الخميس: "لقد أدى إهمال التنمية المستدامة إلى مواجهتنا الآن العديد من المشكلات البيئية مثل ندرة المياه".

كما صرح محسن أردكاني رئيس شركة المياه والصرف الصحي في إقليم طهران لوكالة "مهر" للأنباء، إن "70 بالمئة من سكان طهران يستهلكون أكثر من الحد القياسي البالغ 130 لترا في اليوم.

وذكرت وكالة "تسنيم" أن اجتماعا لمراجعة الخطة الاستراتيجية والتشغيلية الشاملة لقطاع المياه عقد مساء الأربعاء بحضور مسعود بزشكيان ووزراء الطاقة والداخلية والثقافة والإرشاد الإسلامي ومجموعة من مديري الأجهزة التنفيذية والتخصصية ذات الصلة.

وفي هذا الاجتماع، تمت مناقشة ودراسة مختلف جوانب التحديات التي تواجه البلاد في قطاع المياه وخاصة الوضع المقلق للموارد المائية.

كما تم شرح الحلول القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد لإدارة الأزمات وتوفير المياه المستدام والحفاظ على الموارد المائية الحيوية للبلاد واستقرارها والتغلب على الظروف الحالية.

كما تم استعراض وتقييم التجارب الناجحة لبعض المدن الكبرى الرائدة في العالم في مواجهة أزمة ندرة المياه.