العالم اليوم - برشلونة يراقب مهاجم تشيلسي لتعويض ليفاندوفسكي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 09:24 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يراقب لاعب تشيلسي الإنجليزي السنغالي نيكولاس جاكسون، كبديل محتمل لتعويض المهاجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، في حال رحيله إلى الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة مهتم بتدعيم خطه الهجومي إذا غاب ليفاندوفسكي، ويعد البديل المحتمل هو المهاجم جاكسون.

وأوردت "موندو ديبورتيفو" خطة افتراضية للتعاقد مع جاكسون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سيقضي موسما إلى جانب ليفاندوفسكي حال استمراره في برشلونة، ليتعلم منه ويتأقلم مع أسلوبه في اللعب قبل أن يتسلم مفاتيح الهجوم في بداية الموسم التالي.

ورغم أن هذه الفرضية تبدو بعيدة المنال، إلا أن اسم جاكسون له وزن داخل دوائر القرار في "كامب نو"، خاصة أنه سبق أن لعب في "الليغا" رفقة فريق فياريال.

ومن جهة أخرى، صرح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن النادي لا يتوقع إبرام صفقات جديدة في هذا الصيف.

ويبلغ جاكسون 24 عاما، وقد تألق في الموسم الماضي تحت قيادة إنزو ماريسكا، وشارك أيضا بشكل منتظم مع ماوريسيو بوكيتينو بعد انتقاله من فياريال، لكن اللاعب يشعر أنه لم يعد له مكان في الخط الهجومي لـ"البلوز"، ويبحث عن مخرج، وفقا لما نقلته "موندو ديبورتيفو".

وفي وقت سابق، ذكر المصدر ذاته أن أندية سعودية أبدت اهتمامها بالتعاقد مع مهاجم برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، الذي تبقى له عام واحد في عقده مع "البلوغرانا".