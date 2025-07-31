نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الأوكرانية خسرت 7.5 آلاف عسكري في تشاسوف يار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 7500 عسكري في مدينة تشاسوف يار المحررة في دونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق تحرير مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكرت الدفاع الروسية أن عملية تحرير تشاسوف يار أدت إلى تطهير أكثر من 4200 مبنى ومنشأة وأسر نحو 50 عسكريا أوكرانيا وتدمير أكثر من 30 مدفعا و70 طاقما من المسيرات وإجلاء 65 مدنيا من المدينة.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أكدت سابقا تقدم الجيش الروسي على كل خطوط المواجهة وتحرير القرى والبلدات الواحدة تلو الأخرى في جمهورية دونيتسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه.