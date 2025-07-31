العالم اليوم - لبنان.. غارات إسرائيلية على مواقع في الجنوب والبقاع

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. غارات إسرائيلية على مواقع في الجنوب والبقاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 08:16 مساءً - شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارات على عدة مواقع في منطقة البقاع شرقي لبنان، تزامنا مع ضربات جوية أخرى طالت منطقتي المحمودية والجرمق جنوبي البلاد.

كما استهدفت الغارات جرود بريتال ومرتفعات السلسلة الشرقية.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس: "الجيش الإسرائيلي يشن في هذه الأثناء هجمات مكثفة على بنى تحتية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في لبنان، بما في ذلك أكبر موقع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله"، لافتا إلى استهداف هذا الموقع سابقا.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل أنه "شن سلسلة غارات استهدفت مواقع عسكرية لحزب الله الإرهابي في جنوب لبنان والبقاع".

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دعا الأطراف اللبنانية لاقتناص الفرصة لتسليم السلاح "اليوم قبل غد".

وطالب عون في كلمة بمناسبة عيد الجيش إلى وقف الحروب العبثية ودعم حصر السلاح بيد الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحدها دون سواها على كافة أراضي البلاد لاستعادة ثقة العالم بلبنان.