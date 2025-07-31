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بتوجيهات الملك.. المغرب يعتمد مسارًا خاصًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين مباشرة

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بتوجيهات الملك.. المغرب يعتمد مسارًا خاصًا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين مباشرة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن شحنة المساعدات الإنسانية التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها إلى الشعب الفلسطيني ستُنقل عبر مسار خاص يضمن وصولها السريع والمباشر إلى المستفيدين في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن هذا الترتيب اللوجستي يهدف إلى تسريع عملية التوزيع وتفادي أي عراقيل قد تعيق وصول المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية إلى الفئات الأكثر حاجة.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة الإنسانية التي أطلقها ملك المغرب، والتي تشمل نحو 180 طنًا من المواد الغذائية والأدوية والأغطية والخيام لدعم الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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