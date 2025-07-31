نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملك المغرب يعطي تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعطى الملك محمد السادس، ملك المغرب ورئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، حسب بلاغ لوزارة الخارجية المغربية، تعليماته من أجل إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لفائدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة ساكنة قطاع غزة.

وتتكون هذه المساعدة التي يبلغ حجمها الإجمالي نحو 180 طنا، وفق نفس البلاغ، من مواد غذائية أساسية، ومن الحليب ومواد موجهة بالخصوص للأطفال، وكذا من أدوية ومعدات جراحية لفائدة السكان الأكثر هشاشة. كما تضم أغطية وخيما مهيأة وتجهيزات أخرى.

وسيتم إرسال هذه المساعدة، يضيف بيان الخارجية المغربية، عبر مسار خاص سيمكن من إيصالها بشكل سريع ومباشر للمستفيدين الفلسطينيين.

وختم البيان المذكور بالتأكيد على أن هذه المبادرة الإنسانية تندرج في إطار التضامن الملموس والمتواصل للمملكة المغربية، وكذا الالتزام الراسخ لملك المغرب، رئيس لجنة القدس، تجاه قضية فلسطين وشعبها الشقيق.