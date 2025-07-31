العالم اليوم - واشنطن وحلفاؤها ينددون بتزايد التهديدات من مخابرات إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 07:20 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة و12 دولة حليفة نددت "بتزايد التهديدات" من أجهزة المخابرات الإيرانية في بلدانها، وذلك في بيان مشترك صدر الخميس.

وصدر البيان عن حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا وألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد.

وجاء فيه البيان: "نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء الناس في أوروبا وأميركا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا".

وأضاف: "تتعاون هذه الأجهزة الإيرانية بشكل متزايد مع المنظمات الإجرامية الدولية لاستهداف الصحفيين والمعارضين والمواطنين اليهود والمسؤولين الحاليين والسابقين في أوروبا وأميركا الشمالية، وهذا أمر غير مقبول".

وأكد: "نعتبر هذه الأنواع من الهجمات، بغض النظر عن الهدف، انتهاكا لسيادتنا".

وختم البيان المشترك بالقول: "نحن ملتزمون بالعمل معا لمنع وقوع هذه الأعمال، وندعو السلطات الإيرانية إلى وضع حد فوري لهذه الأنشطة غير القانونية على أراضينا".