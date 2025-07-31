بوتين: روسيا تواصل التزامها بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن روسيا ملتزمة باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وقال بوتين للصحفيين عقب محادثاته مع رئيس وزراء جمهورية لاوس ثونغلون سيسوليث: "روسيا ستواصل الدفاع عن مبادئ سيادة القانون الدولي، وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وباعتبار أن ذلك في أساس السياسة الخارجية الروسية".

ودعا بوتين رئيس وزراء جمهورية لاوس لزيارة روسيا وحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي المقرر عقده في سبتمبر المقبل.

وأضاف: "ننتظر زيارة رئيس وزرائكم لروسيا، لفلاديفوستوك، في سبتمبر للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي الشرقي".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 66% العام الماضي، واستمر في النمو خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام وبلغ نموه 20%.

وتابع بوتين "العلاقات الاقتصادية تتطور، ففي العام الماضي، حققنا نموا تراوح بين 60% و66%، وبلغ النمو هذا العام أيضا ما يقرب من 20% خلال الفترة من يناير إلى مايو".

ومن المقرر أن يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي هذا العام في جزيرة روسكي بالقرب من فلاديفوستوك، خلال الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر، وعادة ما يضم المنتدى قادة الدول الآسيوية بين ضيوفه، كما ستوقع وفود من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ عقودا مع شركاء روس.