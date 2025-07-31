نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت هيئة البث العبرية إن الجيش الإسرائيلي قرر سحب لواءين إضافيين من قطاع غزة وذلك بعد قراره سحب "الفرقة 98" في وقت سابق.

وأوضحت القناة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة "إكس" مساء الخميس، أن الجيش قرر سحب لواءي الاحتياط 646 و179 من غزة.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة إن الجيش قرر سحب "الفرقة 98" من قطاع غزة بالتزامن مع انتهاء عملية "عربات جدعون" العسكرية التي بدأها في مايو الماضي.

وأضافت أن هذه الفرقة أنهت مهامها القتالية في منطقة شمال القطاع وبدأت الاستعداد للانسحاب.

وتابعت الإذاعة القول إن "الجيش قلص عدد قواته خلال الأيام الماضية، بعد سحب لواء المظليين والكوماندوز والمدرعات".

وأفادت أيضا بأن 4 فرق عسكرية لا تزال تتمركز بالقطاع، موضحة أن فرقتين منها فقط تنفذان مهام قتالية شمال قطاع غزة وبمدينة خان يونس (جنوب)، في حين تقوم الفرقتان الأخريان بدور دفاعي.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش أن رئيس الأركان إيال زامير قرر تقليص عدد قوات الاحتياط في كل الجبهات بنسبة 30%.

ونقلت عن مصادر أن قوات الجيش الإسرائيلي في غزة تتمركز بمناطق سيطرت عليها وتنتظر قرارات المستوى السياسي.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي تكبد، خلال يونيو ويوليو، ما لا يقل عن 40 قتيلا وشهدت هذه الفترة عمليات نوعية للمقاومة في خان يونس وبيت حانون والمناطق الشرقية لمدينة غزة ومنها حي الشجاعية.