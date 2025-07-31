نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتروشيف: الغرب يطارد السفن التجارية الروسية في بحار العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيكولاي باتروشيف مساعد الرئيس الروسي خلال اجتماع مجلس التطوير الاستراتيجي للأسطول الحربي الروسي، أن الغرب يدير حملة واسعة لمطاردة السفن التجارية الروسية في بحار العالم.

وأضاف باتروشيف الذي يترأس المجلس البحري الروسي: "يدرك خصومنا أن الجزء الأكبر من حركة الشحن البحري للتجارة الخارجية الروسية يمر عبر شمال غرب روسيا، ولذلك يشنون حملة مطاردة ضد السفن التجارية الروسية وسفن الدول الثالثة التي تحمل البضائع والخامات الروسية، ويستعدون وينفذون استفزازاتهم ويحاولون مراجعة معايير القانون البحري الدولي من جانب واحد، كما يعملون بنشاط على عسكرة بحر البلطيق".

وأضاف: "الغرب بدأ بشكل تدريجي تنفيذ إجراءات استفزازية على الطريق البحري الشمالي الدولي عبر الدائرة القطبية الشمالية. ومن أجل إغلاق بحر البلطيق أمام الشحن التجاري الروسي، أطلقت بروكسل حملة حرس البلطيق، والتي يمكن تحويلها في أي لحظة إلى مهمة حصار".

ولم يستبعد احتمال شنّ الغرب هجمات مباشرة على السفن والبنية التحتية البحرية الروسية والأجنبية، وتحميل موسكو المسؤولية.

وذكر باتروشيف، أن أعضاء الناتو يعملون بشكل نشط على تطوير واختبار أحدث المسيرات تحت المائي القادرة على العمل بشكل سري وتوجيه ضربات مفاجئة لأي أهداف سطحية أو تحت مائية.

وقال: "يجرون مراقبة مستمرة للوضع بما في ذلك بالاعتماد على تقنيات الطائرات دون طيار. ويجري تعزيز القوات البحرية الفنلندية والسويدية والدنماركية والبولندية والألمانية بنشاط بالاعتماد على أحدث التقنيات، ويعمل مقر بحري إقليمي للناتو في روستوك بألمانيا منذ العام الماضي. وكل ذلك يعني أنه يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار كل الإمكانات المشتركة للحلف في منطقة البلطيق، فضلا عن إمكانية تعزيزه بأساطيل دول غير أعضاء في الناتو".

ولفت إلى أن دول الغرب تناقش على المستوى الحكومي إضفاء الشرعية على القرصنة، وشدد على ضرورة أخذ ذلك في الاعتبار أيضًا.