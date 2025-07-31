المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يعلن رفع حالة الطوارئ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس العكسري الحاكم في ​ميانمار​ رفع حالة الطوارئ في البلاد في إطار التحضيرات للانتخابات في ديسمبر المقبل، التي تقاطعها مجموعات المعارضة وينتقدها مراقبون دوليون.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ في فبراير 2021، عندما أطاح بالحكومة المدنية لأونغ سان سو تشي، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية متعددة الأطراف أودت بحياة الآلاف.

وتعهدت جماعات المعارضة، بما في ذلك النواب السابقون الذين أطاح بهم الانقلاب، برفض الانتخابات، التي رفضها خبير من الأمم المتحدة الشهر الماضي باعتبارها "عملية احتيال" تهدف إلى إضفاء الشرعية على استمرار حكم الجيش.

وقال المتحدث زاو مين تون في رسالة صوتية تمت مشاركتها مع الصحفيين: "تم إلغاء حالة الطوارئ اليوم حتى تتمكن البلاد من إجراء انتخابات على طريق الديمقراطية التعددية".

ويتوقع المحللون أن يحتفظ مين أونغ هلاينغ بمنصبه إما كرئيس أو كقائد للقوات المسلحة بعد الانتخابات، وأن يعزز سلطته، وبالتالي تمديد فترة ولايته كحاكم فعلي.

وقال مين أونغ هلاينغ في خطاب ألقاه في نايبيداو ونشرته صحيفة "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" الحكومية اليوم الخميس: "لقد تجاوزنا بالفعل الفصل الأول. ستجرى الانتخابات المقبلة في ديسمبر المقبل، وستبذل الجهود لتمكين جميع الناخبين المؤهلين من الإدلاء بأصواتهم".