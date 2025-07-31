العالم اليوم - فيديو.. حريق كبير بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. حريق كبير بمحيط مستشفى القائم في مدينة مشهد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 03:30 مساءً - ذكرت صحيفة همشهري الإيرانية عبر قناتها على تلغرام، اليوم الخميس، أن أنباء ترددت عن اندلاع حريق كبير في محيط مستشفى القائم في مدينة مشهد بشمال شرق إيران.

ولم تذكر الصحيفة مزيدا من التفاصيل، غير أن لقطات فيديو للحريق في المستشفى انتشرت وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات كميات هائلة من الدخان الأسود جراء الحريق تندفع من محيط مستشفى القائم بمدينة مشهد.

وأشارت تقارير إلى أن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على الحريق.