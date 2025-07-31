نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: استسلام حماس والإفراج عن الرهائن أسرع طريق لإنهاء الكارثة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن استسلام حركة حماس والإفراج عن الرهائن يمثلان أسرع حل للكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

مساعدات إنسانية بشروط.. والرقابة مشددة

وأكد ترامب ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على منع وصولها إلى حماس، لافتًا إلى أن إسرائيل ترفض حصول الحركة على المساعدات، وأن واشنطن ستراقب بدقة عملية توزيع المساعدات داخل القطاع.

نقاش حول تهجير سكان غزة.. وترامب: "سأراقب كيف تسير الأمور"

وأشار ترامب في تصريحات مثيرة للجدل، إلى أن هناك من يدعم فكرة نقل سكان غزة خارجها، بينما يعارضها آخرون، قائلًا إنه "سيراقب كيف تسير الأمور" قبل اتخاذ موقف واضح بشأن تنفيذ الفكرة.

ترامب: اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الأمريكي السابق التوصل إلى اتفاق جيد مع الاتحاد الأوروبي، دون الخوض في تفاصيل إضافية.