نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: أطفال غزة يموتون جوعًا والمجاعة بلغت أسوأ مراحلها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت منظمة الصحة العالمية من تفاقم المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن الأوضاع الحالية تمثل "أسوأ سيناريو ممكن"، حيث يموت الأطفال جوعًا أو نتيجة ضعف أجسادهم التي لم تعد تقوى على مقاومة المرض، في ظل نقص الغذاء والدواء وانهيار النظام الصحي.

موت بطيء للأطفال وسوء تغذية يهدد حياتهم

وأوضحت المنظمة في بيان رسمي، أن الموت جوعًا هو موت بطيء ومؤلم، مشيرة إلى أن الأطفال، وهم الفئة الأضعف، يفقدون القدرة على البكاء مع تدهور حالتهم الصحية، وأن سوء التغذية الحاد قد يؤدي إلى الوفاة إن لم يُعالج سريعًا، فيما تستمر مضاعفاته مدى الحياة لدى الناجين، كضعف النمو والمشكلات العصبية والصحية الدائمة.

دعوات عاجلة لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات

طالبت منظمة الصحة العالمية الاحتلال الإسرائيلي بالسماح الفوري بدخول الأغذية والأدوية وجميع أشكال المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن هذه الإمدادات جاهزة على الحدود لكنها ممنوعة من الوصول، وشددت على ضرورة تيسير دخول فرق الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية دون عوائق.

نداء لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين

جدّدت المنظمة دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن زملائها المحتجزين، وإطلاق سراح الرهائن، مؤكدة أن السلام هو الخطوة الأولى للتعافي من هذه الكارثة الإنسانية.