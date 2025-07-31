نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الدنمارك بالقاهرة يشيد بجهود مصر الإنسانية تجاه غزة من معبر رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم السفير لارس بو مولر، سفير الدنمارك لدى مصر، زيارة ناجحة إلى شمال سيناء استمرت يومين، مؤكدًا على قلق الدنمارك العميق إزاء الأزمة الإنسانية في غزة ودعمها الثابت لاستقرار المنطقة، إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك.

وخلال زيارته، عقد السفير مولر اجتماعًا بنّاءً مع اللواء الدكتور خالد مجاهد، محافظ شمال سيناء، حيث تركزت المناقشات على تعزيز التعاون والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في سيناء. وقد قدّم المحافظ مجاهد عرضًا مفصلًا حول الجهود اللوجستية الواسعة التي تقوم بها مصر في استقبال وتخزين وترميز وإعادة إرسال المساعدات الإنسانية الحيوية إلى غزة، كما رافق السفير مولر شخصيًا في زيارة إلى معبر رفح الحدودي.

وفي معبر رفح، جدد كل من السفير مولر والمحافظ مجاهد التزام بلديهما بإيجاد حل سلمي. وأكد السفير مولر موقف الدنمارك الثابت قائلًا: "نواصل دعم جميع الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سلمي لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين."

وعبّر السفير مولر عن قلق بلاده العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، قائلًا: "تشعر الدنمارك بقلق بالغ تجاه الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة، وتنضم إلى الدعوات المطالبة بوقف عاجل للعنف." وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تسهيل إيصال المساعدات ودعم جهود الوساطة، مشددًا على الحاجة الملحّة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها بأمان ودون تأخير. وأثناء مشاهدته الشاحنات الفارغة العائدة من غزة في معبر رفح، أشار إلى أن حجم المساعدات الحالي "غير كافٍ"، لكنه يمثل "خطوة أولى إيجابية".

كما زار السفير مركز لوجستي للمساعدات الإنسانية تديره جمعية الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، حيث التقى بممثلي الجمعية وتحدث مع المتطوعين حول جهودهم الحيوية وتفانيهم في تنسيق وتوصيل المساعدات القادمة من جميع أنحاء العالم إلى غزة.

وشملت الزيارة أيضًا محطة مهمة في معسكر القوة متعددة الجنسيات والمراقبين (MFO) في شمال سيناء، والتي تُشرف على تنفيذ معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ويُعزز انضمام الدنمارك مجددًا إلى القوة كدولة مانحة في سبتمبر 2024 التزامها المتواصل بمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبالاستقرار الإقليمي الأوسع.

وقد وفرت زيارة السفير مولر إلى شمال سيناء فهمًا مباشرًا للتحديات الإنسانية، وأكدت على قوة الشراكة متعددة الأوجه بين الدنمارك ومصر.