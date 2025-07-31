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‏"رويترز": أنباء عن اندلاع حريق كبير قرب "مستشفى القائم" في مدينة مشهد الإيرانية

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‏"رويترز": أنباء عن اندلاع حريق كبير قرب "مستشفى القائم" في مدينة مشهد الإيرانية

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏"رويترز"، بأنباء عن اندلاع حريق كبير قرب "مستشفى القائم" في مدينة مشهد الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وأفاد الجيش في بيان "في وقت سابق، ضرب الجيش الإسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة".

وبعدما استهدفت إسرائيل مواقع عسكرية ونووية في جميع أنحاء إيران، أطلقت طهران مسيّرات تلاها وابل من الصواريخ.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة 63 شخصا من جراء الضربات الصاروخية الإيرانية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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