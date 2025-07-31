دول الخليج تجدد دعمها الثابت لفلسطين وتدعو لتحرك عاجل بمجلس الأمن

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أحمد جودة - القاهرة - جددت المجموعة الخليجية بالأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن قلقها البالغ من التصعيد المستمر في الأراضي المحتلة، والذي وصفته بأنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عبدالعزيز الجارالله، مساعد وزير خارجية الكويت لشؤون المنظمات الدولية، نيابةً عن دول الخليج، أكد فيها ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكل عاجل وحاسم تجاه الوضع الراهن.

إدانة واضحة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

أدان الجارالله الاعتداءات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل الاستخدام المفرط للقوة، والقصف العشوائي، والإجراءات العقابية ضد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال والطواقم الطبية والصحفية.

كما دعا إلى إيقاف الإبادة الجماعية وعمليات التهجير القسري للفلسطينيين، مؤكدًا أن ما يحدث يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

الدعوة للاعتراف بدولة فلسطين

حثت المجموعة الخليجية المجتمع الدولي على دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وطالبت بقبولها عضوًا كامل العضوية بالأمم المتحدة.

كما شددت على ضرورة إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن لإيقاف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وتأمين المساعدات الإنسانية العاجلة، وضمان عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم.

دعم عربي موحد وخطط لإعادة إعمار غزة

أكدت المجموعة الخليجية دعمها الكامل لـالخطة العربية الشاملة لإعادة إعمار غزة، الصادرة عن القمم العربية الأخيرة، داعية المجتمع الدولي إلى المشاركة الفاعلة وتوفير التمويل اللازم بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

وثمّنت جهود دولة قطر بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة في سبيل التوصل إلى هدنة دائمة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وتعزيز الدعم الإنساني عبر وكالة "الأونروا".

الكويت تطلق حملة إغاثية عاجلة لغزة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية عن إطلاق حملة تبرعات عاجلة لقطاع غزة، تشمل التبرعات النقدية والعينية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية.

وصرحت إيمان العنزي، مديرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بالإنابة، بأن التبرعات العينية ستقتصر على المواد الغذائية، التي سيتم شراؤها من "شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية"، في إطار حملة مراقبة من الوزارة لضمان تحقيق أهدافها الإنسانية.