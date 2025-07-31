نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الإنقاذ الدولية: إسرائيل تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية، صباح اليوم الخميس، أن سكان قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعًا في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية.

وقال رئيس اللجنة إن إسرائيل ترفض السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة، على الرغم من تفاقم الأوضاع المعيشية ونقص الغذاء والدواء بشكل حاد.

اللجنة تنفي مزاعم إسرائيل بشأن الأمم المتحدة

وأكد المسؤول الأممي أن ادعاءات إسرائيل بأن الأمم المتحدة تبدد المساعدات أو تُحوِّل مسارها، هي "عار تمامًا عن الصحة"، مشددًا على أن المنظمات الدولية تعمل بشفافية وتحت رقابة دقيقة.

وجاءت هذه التصريحات في خبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.

غزة بين الحصار والجوع

يُذكر أن قطاع غزة يعاني من حصار خانق منذ شهور، وسط استمرار العمليات العسكرية، ما أدى إلى تدمير البنية التحتية ونزوح آلاف الأسر، وتفاقم النقص في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود.

وتطالب منظمات الإغاثة الدولية والمجتمع الدولي بضرورة فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات العاجلة، والضغط على إسرائيل لوقف عرقلة العمل الإنساني.