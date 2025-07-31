العالم اليوم - السويد.. السجن مدى الحياة لمتطرف بقضية قتل "الكساسبة"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 01:20 مساءً - حكم على المتطرف السويدي أسامة كريم بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتهمة المشاركة في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا في سوريا من جانب تنظيم داعش.

وقالت القاضية آنا ليلينبرغ غوليسيو في بيان صدر عن محكمة ستوكهولم "كان المتهم موجودا في مكان الإعدام بزي عسكري ومسلح ووافق عل تصويره.. وساهم بشكل حاسم في مقتل الضحية ويجب أن يعتبر مشاركا في تنفيذ الوقائع".

وأسامة كريم مواطن سويدي يبلغ من العمر 32 عاما، ووجهت له اتهامات بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا".

في 24 ديسمبر 2014، أُسقطت طائرة إف-16 تابعة لسلاح الجو الأردني في سوريا بالقرب من الرقة، وأسر الطيار في اليوم نفسه.

وفي مقطع فيديو نُشر في 3 فبراير 2015 لعملية الإعدام، وُضع الطيار معاذ الكساسبة الذي كان يرتدي ملابس برتقالية اللون في قفص ثم أشعل أحد المسلحين الثلاثة عشر الذين ظهروا في الفيديو النار في القفص، ما أسفر عن مقتله.

ويتردد أن المشتبه به كان قد سافر إلى سوريا في سبتمبر 2014 للقتال بجانب تنظيم داعش.

وكان قد أدين سابقا في فرنسا وبروكسل لمشاركته في هجمات تنظيم داعش المميتة في هذه الدول.