العالم اليوم - حرب كلامية مستعرة.. مدفيديف يسخر من تحذير ترامب

انتم الان تتابعون خبر حرب كلامية مستعرة.. مدفيديف يسخر من تحذير ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 12:24 مساءً - ردّ نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب له "بانتقاء كلماته وعدم دخوله منطقة خطرة جدا"، مذكّرا إياه بـ"اليد الميتة" النووية الروسية.

ورد الرئيس الروسي السابق مدفيديف على منشور ترامب على منصة "تروث سوشيال"، مؤكدا أن تعليقه الغاضب يؤكد أن روسيا على حق وأنها تسير على الطريق الصحيح.

وكتب مدفيديف على منصة تلغرام: "بصدد التهديدات التي وجهها ترامب إليّ عبر منصته ’تروث‘ التي منعها هو من العمل في بلادنا.. إذا كانت كلمات رئيس روسيا السابق تثير رد فعل عصبيا بهذا الشكل من رئيس الولايات المتحدة ’الجبار‘، فهذا يعني أن روسيا على حق وتسير على الطريق الصحيح الذي اختارته لنفسها"

وأضاف: "أما بالنسبة لاقتصاد روسيا والهند الميتين واقترابي نحو منطقة خطرة، فليتذكر ترامب أفلامه المفضلة عن 'الموتى الأحياء'، وكيف يمكن لـ'اليد الميتة' غير الموجودة في الطبيعة أن تكون خطيرة!"

وكان ترامب قد كتب عبر منصته "تروث سوشال": "أخبروا مدفيديف، الرئيس السابق الفاشل لروسيا، الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا، أن يراقب كلماته. إنه يدخل منطقة خطيرة جدا!".

جدير بالذكر أن منظومة "اليد الميتة" تعتبر الرد الروسي الحاسم على التهديدات الاستراتيجية الخارجية والتي تضمن إطلاق الصواريخ النووية، حتى لو دمر العدو القيادة العليا للبلاد والاتصالات والقيادة العسكرية بأكملها في روسيا، وذلك بإطلاق جميع الصواريخ والقنابل النووية على العدو لإبادته التامة.