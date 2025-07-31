العالم اليوم - فيديو لأطباء يواصلون إجراء عملية أثناء زلزال كامتشاتكا القوي

انتم الان تتابعون خبر فيديو لأطباء يواصلون إجراء عملية أثناء زلزال كامتشاتكا القوي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 31 يوليو 2025 12:14 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام روسية وأجنبية ومواقع التواصل، أطباء يجرون عملية جراحية لأحد المرضى أثناء وقوع زلزال شديد بلغت قوته 8.8 درجة قبالة ساحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي الأربعاء.

وحسبما ذكر موقع "أي بي سي 7"، فإن الفيديو صوّر في مشفى لعلاج السرطان بكامتشاتكا.

ويظهر في الفيديو الأطباء وهم يواصلون العملية الجراحية للمريض، بينما يمسك ممرضون السرير الخاص بالعمليات، لمنعه من الاهتزاز أثناء حدوث الزلزال.

وأثار الزلزال القوي تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) في مناطق بعيدة مثل بولينيزيا الفرنسية وتشيلي.

وأعقب الزلزال ثوران واحد في أكثر البراكين النشطة في شبه الجزيرة.

وألحق الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض أضرارا بعدد من المباني وتسبب أيضا في إصابة عدة أشخاص في المنطقة الروسية النائية، وصدرت أوامر بإخلاء معظم ساحل اليابان الشرقي الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011، وكذلك أجزاء من هاواي.

وبحلول المساء، خفضت اليابان وهاواي وروسيا معظم التحذيرات من تسونامي.

إلا أن السلطات في بولينيزيا الفرنسية حذرت سكان عدد من جزر ماركيساس النائية بالانتقال إلى أراض مرتفعة وتوقع أمواج يصل ارتفاعها إلى 2.5 متر.

وقالت السلطات المحلية إن أمواج تسونامي بدأت تضرب جزر ماركيساس الأربعاء لكن من المتوقع أن تكون حدتها أقل مما كان يُخشى في بادئ الأمر.

وذكر علماء روس أن زلزال كامتشاتكا هو أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر وعلى بعد نحو 119 كيلومترا من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه لم تقع أي إصابات في روسيا، مرجعا الفضل في ذلك إلى صلابة تشييد المباني وسلاسة عمل أنظمة الإنذار.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن أمواج تسونامي تجاوزت ثلاثة أمتار في سيفيرو كوريلسك في جزر كوريل شمال روسيا، ووصل أكبرها إلى خمسة أمتار.

وتقع كامتشاتكا والشرق الأقصى الروسي على منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة جيولوجيا ومعرضة للزلازل الكبرى والانفجارات البركانية.

ويقول علماء إن الزلزال وقع على ما يُعرف بأنه "صدع ضخم" حيث تنزلق صفيحة المحيط الهادي التكتونية الأكثر كثافة تحت صفيحة أميركا الشمالية الأخف وزنا.

ويؤكد العلماء أن صفيحة المحيط الهادئ تتحرك مما يجعل شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة قبالة ساحل الشرق الأقصى الروسي معرضة للخطر على وجه التحديد، ولا يمكن استبعاد حدوث هزات ارتدادية أقوى.