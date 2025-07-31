نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رويترز": ألمانيا تعد لصفقة أسلحة بمليارات اليوروهات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء بأن الحكومة الألمانية تخطط لشراء أسلحة بمليارات اليوروهات.

وتشمل تقارير الصفقة التي اطلعت عليها الوكالة: 20 طائرة مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، و3000 آلاف مركبة قتالية مدرعة من نوع "بوكسر"، و3500 مركبة مشاة قتالية من طراز "باتريا".

ووفقًا للوكالة، فإن تكلفة الطائرات المقاتلة وحدها تتراوح بين 4 إلى 5 مليار يورو، بينما تبلغ تكلفة مركبات "بوكسر" و"باتريا" نحو 17 مليار يورو.

وأضافت "رويترز" أنه من المتوقع أن يتم تسليم المعدات الحربية المذكورة خلال 10 أعوام.

كما تدرس وزارة الدفاع الألمانية خططا لشراء أنظمة دفاع جوي إضافية من نوع "إيريس- تي" ومئات من منصات حماية الطائرات المسيرة "SkyRanger".