نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسبانيا تعد طائرة لإجلاء أطفال مرضى من غزة وأخرى لإسقاط المساعدات جوًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس أن حكومة بلادها تعد عملية إنسانية لنقل 13 طفلًا مع ذويهم من قطاع غزة بحاجة إلى علاج طبي عاجل إلى إسبانيا.

وقالت روبليس في مؤتمر صحفي: "نحن نكمل حاليا تجهيز الطائرة من طراز AQ-400 طبيا، والتي ستُقلع إلى (العاصمة الأردنية) عمان لإحضار 13 طفلا وعائلاتهم من غزة الذين يعانون من أمراض مختلفة. سننقلهم هنا لتلقي العلاج في مستشفيات إسبانية متعددة".

وأضافت الوزيرة أن طائرة أخرى من نفس الطراز تجهز في قاعدة سرقسطة، ومن المقرر أن تقلع الخميس محملة بـ12 طنا من المواد الغذائية التي سيتم إسقاطها بالمظلات فوق غزة.

ووصفت روبليس الوضع في غزة بأنه "مروع تماما"، واتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "القسوة غير المقبولة".

وأكدت حركة حماس، في بيان مساء الأربعاء، أن قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر.

وطلبت في بيانها تصعيد التحركات ضد إسرائيل والعمل على فرض آلية أممية مستقلة وآمنة لإدخال وتوزيع المساعدات "بعيدا عن تحكم الاحتلال وسياساته الإجرامية".