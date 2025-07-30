نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فرع مركز البحوث الجيوفيزيائية الموحد التابع لأكاديمية العلوم الروسية عبر قناته على "تلغرام" عن وقوع زلزال جديد بقوة 6.5 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا.

وذكر البيان أن الزلزال الذي سجل 6.5 درجة بمقياس ريختر، كان بعمق 67.7 كم، ويبعد 981 كم عن بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بإحداثيات موقع: 49.6542 شمالا، و158.0584 شرقا.

ووفقًا لموقع الفرع، وقع الزلزال نهار الخميس على بعد 178 كيلومترا من مدينة سيفيرو-كوريلسك.

أبرز المعلومات حول الزلزال الكبير قبالة كامتشاتكا اليوم:

- يعتبر أقوى زلزال يتم تسجيله في المنطقة حيث بلغت قوته 8.8 درجة.

- تبعه زلزالان آخران بقوة 5.1 و5.0 درجة بفارق 20 دقيقة.

- رصدت هيئة الأرصاد الجوية موجة تسونامي بارتفاع 4 أمتار.

- تعرضت مدينة سيفيرو-كوريلسك للفيضان مع إعلان حالة الطوارئ.

- انهيار جدار في روضة أطفال (تم إخلاؤها مسبقا).

- لا توجد إصابات خطيرة حسب وزارة الصحة.

- توقعات بهزات ارتدادية قد تصل إلى 7.5 درجة خلال شهر.

- رصد 30 هزة إضافية بقوة 2-5 درجات في المنطقة.

- ثوران بركان كليوتشيفسكوي بعد الزلزال.

- تحذيرات من تسونامي يشمل سواحل اليابان وألاسكا وكاليفورنيا وأوريغون الأمريكية.