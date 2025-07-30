عاجل- بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تطلق جسرًا جويًا لإغاثة غزة في أصعب اللحظات

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أحمد جودة - القاهرة - بتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر تطلق جسراً جوياً لإغاثة غزة في أصعب اللحظات

في استجابة عاجلة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أطلقت مصر واحدة من أكبر عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في محاولة حثيثة لتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

وغادرت أربع طائرات نقل عسكرية أرض الوطن محمّلة بأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية، متجهة إلى قطاع غزة، لتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي في المناطق التي يصعب الوصول إليها عبر الطرق البرية بسبب الوضع الأمني والدمار الشامل الذي لحق بالبنية التحتية.

تحرك إنساني ورسالة دعم قوية

العملية ليست مجرد شحنة مساعدات، بل تعكس حجم الالتزام المصري بقضية الشعب الفلسطيني، وتؤكد على أن الدعم لا يتوقف، سواء عبر المعابر البرية أو من الجو، في ظل ظروف معيشية باتت شبه معدومة داخل القطاع.

وتزامنت هذه العملية مع استمرار القوافل البرية التي تنقل المواد الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية، حيث أكدت مصادر رسمية أن نسبة مساهمة مصر في إجمالي المساعدات المقدمة لغزة منذ اندلاع الأزمة بلغت نحو 80%، بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

تحركات دبلوماسية موازية لإنهاء الكارثة

إلى جانب المساعدات الميدانية، تبذل الدولة المصرية جهودًا دبلوماسية مكثفة بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية للتهدئة وإنهاء معاناة المدنيين، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد وإدخال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.

ويأتي هذا التحرك كجزء من رؤية مصر الشاملة لممارسة دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، سواء عبر الضغط السياسي أو من خلال الدعم الإنساني على الأرض.