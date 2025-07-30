نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تطالب حكومات محلية بإعادة مساعدات مالية لمكافحة كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على استرداد أموال مساعدات لمكافحة جائحة كورونا، من الحكومات المحلية التي حصلت على ملايين الدولارات، لكنها لم تلتزم مطلقًا بالإبلاغ عن كيفية إنفاقها.

ووزعت الحكومة الفيدرالية 350 مليار دولار على حكومات ولايات، ومناطق محلية، وإقليمية، وقبلية، في إطار خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها الكونغرس، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في 2021. وكان مقررًا أن تحصل أكثر من 30 ألف جهة حكومية، من أكبر ولاية إلى أصغر بلدة، على نصيب من هذه الأموال.



وكان على الحكومات تخصيص الأموال لمشاريع محددة قبل نهاية 2024، وأن تقدم تقارير مرحلية إما ربع سنوية أو سنوية، وذلك حسب عدد سكانها، الأموال التي تلقتها.

وامتثلت معظم الحكومات لهذه المتطلبات، لكن نحو 1000 حكومة، معظمها من الحكومات الصغيرة، لم تقدم تقارير لوزارة الخزانة توضح كيفية إنفاقها لـ 139 مليون دولار، وذلك حتى يناير الماضي، حسب تحليل مكتب محاسبة الحكومة الأمريكي.



وأفاد تقرير صادر عن مكتب محاسبة الحكومة الأسبوع الماضي بأن وزارة الخزانة أرسلت إشعارات إلى الحكومات المحلية تطالبها بإعادة الأموال.