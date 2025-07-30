نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردًا على فرنسيا وبريطانيا.. رئيس الكنيست: يمكن إقامة دولة فلسطينية في لندن أو باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، اليوم الأربعاء، الدول التي ستعترف بالدولة الفلسطينية، بإقامتها على أراضيها، معتبرًا الاعتراف بفلسطين "مكافأة لحماس".

وقال أوحانا في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات العالمي للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف: "على زعماء الدول التي تفكر في الاعتراف بدولة فلسطينية، أن يقيموها في عواصمهم"، حسب "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف "مكافأة حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية بعد أحداث 7 أكتوبر، لن يجلب الاستقرار، والتعايش والتعاون، بل سيجلب المزيد من القتل للإسرائيليين واليهود. إذا كنتم ترغبون في ما تسمونه دولة فلسطينية، فأقيموها في لندن وباريس وفي بلدانكم".

وتابع "ما يُسمى بالسلام الذي تدعو إليه بعض الدول الأوروبية، لن يُسفر إلا عن مزيد من الحروب، لكن الحرب التي نخوضها ستُفضي إلى السلام"، وفق قوله.

وجاء تصريح أوحانا بعد إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، وتتخذ خطوات نحو السلام، وبعد إعلان فرنسا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين منذ أيام قليلة.