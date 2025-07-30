العالم اليوم - الاحتياطي الفدرالي الأميركي يبقي معدلات الفائدة على حالها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 09:24 مساءً - أبقى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، معدلات الفائدة من دون تغيير، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، في قرار اعترض عليه اثنان من محافظي المصرف المركزي كانا يأملان بخفض هذه المعدلات.

ولاحظ الاحتياطي الفدرالي أن النمو الأميركي "تباطأ في النصف الأول" من 2025، لكن سوق العمل تبقى "متينة" مع نسبة بطالة "متدنية".

وأشار في بيان إلى أن "التضخم لا يزال مرتفعا إلى حد ما".

هذا وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة، لأن إبقاءها مرتفعة يضر بالناس.

وأضاف للصحفيين: "نحن نبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وهذا يمنع الناس من شراء المنازل. كل هذا بفضل الاحتياطي الاتحادي".

ويقول خبراء إن تخفيض أسعار الفائدة سيُعزز الاقتصاد، وهو ما يطالب به ترامب بشدة، لكن هذا القرار يؤدي في المقابل إلى ارتفاع التضخم، حيث يمكن أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية إلى زيادة أسعار السلع بالنسبة للأسر الأميركية.