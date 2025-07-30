نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعلن فرض حالة الطوارىء بعد زلزال في جزر كوريل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الروسية حالة الطوارئ اليوم الأربعاء، في شمال جزر كوريل، حيث اجتاح تسونامي مدينة ساحلية بعدما ضرب زلزال عنيف بقوة 8،8 درجة قبالة ساحل البلاد المطل على المحيط الهادئ.

وقالت حكومة منطقة ساخالين: "أعلنت حالة الطوارئ في منطقة جزر كوريل الشمالية حيث وقع زلزال وتسونامي اليوم".

وفي الصين، أصدرت السلطات تحذيرًا من خطر حدوث تسونامي في مناطق عدة على سواحل البلاد الشرقية بعد زلزال كامتشاتكا.

وقال مركز الوقاية من التسونامي في بيان: "استنادًا إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضرارًا ببعض مناطق الصين الساحلية".

وفي الإكوادور، أمرت السلطات بـ "إخلاء احترازي" للشواطئ في أرخبيل غالاباغوس بسبب خطر تعرّضها لتسونامي من جراء الزلزال الروسي.

وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من المخاطر في بيان، إنها أمرت بـ "تعليق فوري للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إخلاء احترازي للشواطئ والأرصفة والمناطق المنخفضة" في الأرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من البرّ الرئيسي.