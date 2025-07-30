نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ نتنياهو: حمـ.ـاس تسرق الطعام لذا تحركنا لإلقاء مساعدات من الجو وأدعو الدول الأخرى للانضمام إلينا بالإنزال الجوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس تسرق الطعام، مشيرًا إلى أن ذلك هو ما دفعه لإلقاء المساعدات لغزة عن طريق الجو، داعيًا دول العالم للانضمام للإنزال الجوي، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

في المقابل، قالت حماس، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل ومستمر، موضحة أن الاحتلال حوّل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب.

وأضافت الحركة، إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة تعرضت للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، مؤكدة أن القطاع يحتاج أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته.

تحرك الفوج الثالث من شاحنات المساعدات لغزة باتجاه معبر كرم أبو سالم

تحرك الفوج الثالث من شاحنات المساعدات من أمام معبر رفح البري، في طريقها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البري، تمهيدًا للدخول إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، والتي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وكانت باحة معبر رفح الخارجية شهدت، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، اصطفاف الفوج الثالث من الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والإنسانية لصالح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على القطاع، قبل تحركها إلى معبر كرم أبوسالم، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح البري.

وبلغ حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة، منذ بدء الأزمة، أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات، تنوعت بين الغذاء، الماء، المستلزمات الطبية والأدوية، المواد الإغاثية والإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية، ألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.