الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان

الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنانواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، اعتداءاته على جنوب لبنان.

وأفادت مصادر محلية بتعرض أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة أطلقت من موقع تابع لجيش الاحتلال في رويسات العلم، كما استهدفت قوات إسرائيلية أخرى أطراف بلدة عيترون برشقات ثقيلة مصدرها موقع المالكية الحدودي.

من جهتها، أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بإلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من الجبانة في بلدة عيتا الشعب التابعة لقضاء بنت جبيل، بينما حلقت مسيرة أخرى في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض، ومسيّرات أخرى فوق قرى الزهراني، لا سيما البابلية والسكسكية والبيسارية والجوار.

جدير بالذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين لبنان والكيان الإسرائيلي كان قد دخل حيز التنفيذ في منتصف نوفمبر الماضي، غير أن ذلك لم يمنع قوات الاحتلال من مواصلة انتهاكاتها للأجواء اللبنانية على نحو متكرر.