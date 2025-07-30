مسلح يقتل 4 فـي نيويورك وينتحر

نيويورك ـ ا.ف.ب: قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ، أحدهم شُرطي، برصاص مسلَّح اقتحم الاثنين ناطحة سحاب في قلب حي مانهاتن النيويوركي الراقي قبل أن ينتحر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أميركية.
وقال مسؤول في قوات الأمن لشبكة «سي إن إن» الإخبارية إنَّ «أربعة أشخاص، أحدهم عنصر في شُرطة نيويورك، قتلوا» برصاص المسلح الذي زرع الرعب في أرجاء المنطقة.
وأضاف أنَّ مطلق النار انتحر على ما يبدو بإطلاق النار على نفسه، في معلومة أوردتها أيضًا شبكة «إيه بي سي نيوز». من جهتها، قالت قائدة شُرطة نيويورك جيسيكا تيش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنَّ «الوضع حاليًّا تحت السيطرة والمسلَّح المنفرد تمَّ تحييده».
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