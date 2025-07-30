هولندا تحظر دخول بن جفير وسموتريتش لتحريضهما على العنف والتطهير العرقي

امستردام ـ وكالات: أعلنت الحكومة الهولندية، عن فرض حظر دخول إلى أراضيها على وزيري الأمن القومي والمالية «الإسرائيليين»، «إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش»، في ظل السياسات المتطرفة للحكومة «الإسرائيلية».

وقال وزير الخارجية الهولندي «هانك فالدفامب» إن حكومته قررت اعتبار الوزيرين «شخصين غير مرغوب فيهما»، موضحًا أنه تم تسجيل اسميهما في نظام منطقة شنجن كـ»أجانب غير مرحّب بهم».

وأوضح أن القرار اتخذ بسبب «تحريضهما المتكرر على عنف المستعمرين ضد الفلسطينيين، وتأييدهما المستمر لتوسيع المستعمرات غير القانونية، ودعوتهما لتطهير عرقي في قطاع غزَّة» في إطار حرب الإبادة «الإسرائيلية» على القطاع.

ويُتوقع أن يُستدعى السفير «الإسرائيلي» في لاهاي مودي أفرايم، إلى جلسة توبيخ رسمية في وزارة الخارجية الهولندية، حيث سيتم، وفق فالدفامب، «مطالبة «إسرائيل» مجددًا بتغيير اتجاه سياساتها»، مشيرًا إلى أن «الوضع الحالي غير محتمل ولا يمكن الدفاع عنه»، مع التأكيد على «مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزَّة».