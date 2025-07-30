وسط ترحيب دولي بـ«وقف النار» .. الجيش التايلاندي يتهم كمبوديا بانتهاك الاتفاق

بانكوك ـ عواصم ـ وكالات: اتّهم الجيش التايلاندي كمبوديا بانتهاك وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه البلدان بوساطة ماليزيا وبدأ سريانه منتصف ليل الاثنين لوقف الاشتباكات الحدودية الدائرة بينهما منذ خمسة أيام، مشيرًا إلى أنَّ القتال تواصل أمس في مواقع حدودية عدة.

وقال ريتشا سوكسوانون، نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في بيان إنَّه «بعد إعلان وقف إطلاق النار، أُبلغ عن اضطرابات في منطقة فو ماكوا تسبّب فيها الجانب الكمبودي، ممَّا أدَّى إلى تبادل لإطلاق النار بين الجانبين استمرَّ حتى صباح الثلاثاء كما وقعت اشتباكات في منطقة سام تايت.

وكان البلدان اتفقا الاثنين في ختام محادثات سلام جرت في ماليزيا على «هدنة فورية وغير مشروطة» يبدأ سريانها منتصف ليل الاثنين ـ الثلاثاء لإنهاء اشتباكات دارت بينهما طوال خمسة أيام حول عدد من المعابد الأثرية في مناطق متنازع عليها على امتداد حدودهما البالغ طولها 800 كيلومتر.

ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، باتفاق وقف إطلاق النار بين كمبوديا وتايلاند، واصفا إياه بـ«الخطوة الإيجابية» نحو إنهاء الأعمال العدائية الحالية وتخفيف حدة التوترات.

وفي بيان نُسب لنائب المتحدث باسم الأمين العام فرحان حق، حثَّ الأمين العام كلا البلدين على احترام الاتفاق احتراما كاملا، وتهيئة بيئة مواتية لمعالجة القضايا العالقة وتحقيق سلام دائم.