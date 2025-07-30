عاجل ـ إغلاق المجال الجوي في لندن بالكامل بسبب خلل فني

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أحمد جودة - القاهرة - بسبب مشكلة تقنية، أعلنت هيئة مراقبة الملاحة الجوية البريطانية (ناتس) عن اضطراب حركة النقل الجوي الأربعاء بسبب “مشكلة تقنية”، موضحة أنها “تحد من عدد الطائرات التي تحلق في منطقة مراقبة لندن لضمان السلامة” وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

إغلاق المجال الجوي في لندن

وقالت إدارة مطار غاتويك في لندن إن المشكلة “تطال جميع الرحلات المغادرة من المملكة المتحدة”، مضيفة أنها علقت جميع الرحلات المغادرة “حتى يتم حل المشكلة”.

من جهتها أفادت صحيفة «التلجراف» البريطانية، مساء اليوم الأربعاء، بإغلاق المجال الجوي في لندن بالكامل لأكثر من ساعة بسبب عطل فني، مشيرة إلى أن المسافرون في أنحاء بريطانيا يواجهون حالة من الفوضى في المطارات بعد أن تم تعليق الرحلات الجوية في بداية عطلة الصيف المدرسية.

موعد حل المشكلة



وفي هذا السياق، صرّح متحدث باسم شركة “ناتس” (NATS)، المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية في بريطانيا، قائلًا: “نتيجة لمشكلة فنية في مركز ناتس سوانويك لمراقبة الحركة الجوية، نقوم حاليًا بتقليص عدد الطائرات المسموح لها بالتحليق في منطقة المراقبة الجوية بلندن، حفاظًا على السلامة التي تمثل أولويتنا القصوى.”

وأضاف المتحدث: “نعتذر عن أي تأخيرات قد يسببها هذا العطل. مهندسونا يعملون جاهدين على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونتعاون مع شركات الطيران للحد من تأثير هذا الخلل على حركة الملاحة.”

وتابع: “في هذه المرحلة، لا يمكننا تحديد المدة اللازمة لاستعادة العمليات بشكل كامل، وننصح المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة حالة رحلاتهم.”