نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: الاحتياجات الطبية في غزة هائلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء على ضرورة استمرار تدفق المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن منظمته أوصلت للتو 10 شاحنات إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي الإسرائيلي.

وأوضح أن الشاحنات غادرت العريش في مصر محملة بـ "أدوية أساسية ومعدات للمختبرات وتحليل المياه"، ومن المتوقع أن تنضم إليها الخميس شاحنتان أخريان بالمساعدات الطبية، إضافة إلى 12 منصة محملة بمنتجات الدم.

وقال تيدروس عبر إكس "ستدخل بعد ذلك جميع شحنات منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، إلى جانب 3 شاحنات تحمل إمدادات طبية من شركاء". وأكد المسؤول الأممي أن "الاحتياجات الصحية في غزة هائلة. واستمرار تدفق الإمدادات الطبية أمر ضروري".

وأضاف: "نواصل الدعوة إلى ضمان وصول المساعدات الطبية إلى قطاع غزة وعبره بشكل مستدام وآمن، ودون عوائق، بالإضافة إلى وقف لإطلاق النار". وشدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية على أن "السلام هو أفضل دواء".

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن الغارات الجوية، ونقص الإمدادات الطبية، والغذاء، والمياه، والوقود في قطاع غزة "استنفدت تقريبًا" نظامه الصحي الذي يعاني من نقص التمويل، مع خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة والبعض الآخر بالكاد يعمل.

وقال متحدث باسم المنظمة إن 9 شاحنات للمنظمة دخلت قطاع غزة في 25 يمونيو، و4 في 28 منه، و11 في 8 يوليو، و6 أخرى في 20 من الشهر ذاته، وأضاف "لم تُنهب أي شاحنة منذ أن استأنفنا التزويد".