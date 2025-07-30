عشرات الشهداء فـي غزة رغم حديث «إسرائيلي» عن «هدنة» .. و«اليونيسف» تدعو لإنقاذ جيل كامل من الهلاك

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال «الإسرائيلي» قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مخلِّفةً عشرات الشهداء وأضعافهم من الجرحى رغم الأحاديث «الإسرائيلية» عن (الهدنة الإنسانية)، فيما دعت (اليونيسف) إلى إنقاذ جيل كامل من الهلاك.

وأعلنت وزارة الصحة بغزَّة تسجيل ست حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال ٢٤ ساعة ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية إلى ١٣٣ حالة وفاة، من بينهم ٨٧ طفلًا.

واستمرت الغارات في أول ساعات الهدنة الإنسانية في المناطق الآمنة واستشهدت امرأة وأولادها الأربعة بحي الرمال بمدينة غزَّة إثر غارة عنيفة.

وارتقى خمسة شهداء ومصابون في قصف «إسرائيلي» استهدف خيام النازحين بالقرب من محطة العطار بمواصي خان يونس.

واستشهدت شابة (٣٠ عامًا) إثر قصف الاحتلال لخيمة نازحين في منطقة المواصي بخان يونس، وهي حامل فيما جرى انتشال جنينها من رحمها بعد استشهادها.

وارتقى خمسة شهداء و٢٠ مصابًا بقصف «إسرائيلي» على منزل لعائلة نوفل في الحي الياباني غرب خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

وارتقى خلال 24 ساعة ٢٨ شخصًا في خان يونس بينهم تسعة من منتظري المساعدات جنوب المدينة.

ونسف جيش الاحتلال «الإسرائيلي» مباني سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزَّة.

كما ارتقى ١٥ خلال محاولة الحصول على المساعدات شمال غرب المدينة. وشنت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًّا شرق مدينة غزَّة ودمرت عددًا من المنازل.

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن الأطفال في قطاع غزَّة يموتون جوعًا، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية وغياب المساعدات الكافية.

وأكدت المنظمة أن هناك حاجة ماسَّة وفورية لدخول إنساني واسع النطاق ومستمر إلى القطاع، لتوفير الغذاء والدواء والمياه والخدمات الأساسية، مشددة على أن الوضع الحالي يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال.

وأضافت اليونيسف: «يجب حماية الأطفال في غزَّة، لا أن يُقتَلوا أو يتركوا يموتون جوعًا»، في دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للتحرك من أجل وقف المعاناة المتفاقمة وإنقاذ جيل بأكمله من الهلاك.

على صعيد غير منفصل هاجم مستوطنون، فجر أمس بلدة الطيبة شرق رام الله، وأحرقوا مركبتين، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران.

وأفادت مصادر بأن مستوطنين تسللوا إلى البلدة فجر أمس وهاجموا المنازل وأضرموا النار في مركبتين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل، كما خطوا شعارات عنصرية وتهديدية على الجدار الخارجي لأحد المنازل. وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال بعدَّة آليَّات عسكرية اقتحمت البلدة عقب الهجوم.