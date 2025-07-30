نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسائل إعلام: ويتكوف يسافر إلى إسرائيل اليوم للقاء نتنياهو وزيارة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسافر مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى إسرائيل اليوم لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة، حسبما نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين مطلعين وأكدته وسائل إعلام إسرائيلية أيضًا.

وتعد هذه أول زيارة لويتكوف إلى إسرائيل منذ أشهر وتأتي في ظل جمود في وقف إطلاق النار في غزة ومحادثات الأسرى والأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع.

وقال مسؤول أمريكي إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، موضحا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين هناك".

وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن ويتكوف سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة تهدف لتعزيز عملية تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة وتحسين الوضع في القطاع.

تأتي زيارة ويتكوف وسط تصاعد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة ووجود مؤشرات إلى تراجع تأييد إسرائيل في الشارع الأمريكي وفي صفوف الحزب الجمهوري.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا تطبيق "هدن إنسانية" في غزة لمدة 10 ساعات يوميا لتسهيل إيصال المساعدات، كما نفذت عدة عمليات إنزال جوي للمساعدات، إلا أن القيادة الإسرائيلية تصر على تحقيق هدف دحر حماس وتعتزم إبقاء مسؤولية الأمن في غزة في أيدي القوات الإسرائيلية.