العالم اليوم - بالفيديو.. العاهل المغربي يكرم "لبؤات الأطلس"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 06:28 مساءً - كرم العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء، لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم، واللاتي شاركن في كأس الأمم الإفريقية للسيدات وبلغن الدور النهائي.

واستقبل الملك محمد السادس، الأربعاء، خلال احتفالات عيد العرش في ساحة عمالة المضيق-الفنيدق، لاعبات ومدرب المنتخب الوطني المغربي النسوي لكرة القدم.

ويأتي هذا الاستقبال الملكي بعد الأداء الجيد للاعبات، وببلوغهن نهائي كأس إفريقيا للسيدات في مناسبتين على التوالي.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس، كل من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.