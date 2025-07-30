العالم اليوم - اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 05:23 مساءً - في سابقة طبية عالمية، تم اكتشاف فصيلة دم جديدة غير مسجلة من قبل لدى امرأة من منطقة كولار بولاية كارناتاكا في جنوب الهند.

وجاء هذا الاكتشاف أثناء استعداد السيدة البالغة من العمر 38 عاما للخضوع لعملية جراحية في القلب، حين تبيّن أن دمها غير متوافق مع أي من وحدات الدم المتوفرة، حسب ما نقلت تقارير إعلامية محلية في الهند.

ونظرا لعدم توافق أي من وحدات الدم المتوفرة، تم تحويل الحالة إلى مختبر المراجع المتقدم لعلم المناعة الدموية في مركز تبرع الدم لإجراء فحوصات متقدمة.

وقال الدكتور أنكيت ماثور، من المركز المذكور: "باستخدام تقنيات مصلية متقدمة، اكتشف فريقنا أن دم المريضة كان يتفاعل مع جميع عينات الاختبار (panreactive)، مما أشار إلى احتمال وجود فصيلة دم نادرة أو غير معروفة. قمنا بجمع عينات دم من 20 من أقاربها للبحث عن تطابق، لكن لم نجد أي تطابق".

وتم إجراء العملية الجراحية بنجاح دون الحاجة إلى نقل دم، بفضل تعاون الأطباء وعائلة المريضة.

وأضاف الدكتور ماثور أن عينات من دم المريضة وأفراد عائلتها أُرسلت إلى المختبر المرجعي الدولي لفصائل الدم في بريستول، المملكة المتحدة، حيث استمرت الأبحاث والفحوصات الجزيئية على مدار عشرة أشهر، وأسفرت عن اكتشاف مستضد دم جديد لم يُعرف من قبل.

وقد تم تصنيف المستضد الجديد ضمن نظام فصائل الدم "كرومر" (Cromer)، وأُطلق عليه رسميا اسم "CRIB" .