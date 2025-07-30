نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: لا أنوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الأول من أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 14 دولة، والمقرر في الأول من أغسطس.

وكتب على موقع "تروث سوشيال" أن "موعد الأول من أغسطس لم يتغير ولن يمدد. يوم عظيم لأمريكا!".

وفي 7 يوليو، نشر ترامب رسائله إلى قادة 14 دولة، أعلن فيها عن فرض رسوم جمركية تتراوح بين 25% و40% على دولهم اعتبارا من 1 أغسطس. وشملت القائمة بنغلاديش والبوسنة والهرسك وإندونيسيا وكازاخستان وكمبوديا وماليزيا وميانمار ولاوس وصربيا وتايلاند وتونس وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية واليابان.

ووفقا للبيت الأبيض، ستحاول هذه الدول إبرام اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة بحلول بداية أغسطس، ونتيجة لذلك لن تكون هناك حاجة لفرض رسوم جمركية عليها.

في 11 يوليو، أبلغ ترامب قيادة كندا، وفي 12 يوليو - المكسيك، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 35% و30% عليهما على التوالي.

وبرر ترامب قراره بعدم قدرة هذه الدول على وقف تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.