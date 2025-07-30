العالم اليوم - انهيار صخري مفاجئ.. إصابة خطيرة لبطلة أولمبية في باكستان

انتم الان تتابعون خبر انهيار صخري مفاجئ.. إصابة خطيرة لبطلة أولمبية في باكستان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:22 مساءً - أُصيبت البطلة الأولمبية الألمانية، لاورا دالمير، بجروح خطيرة إثر تعرضها لسقوط صخري أثناء محاولتها تسلّق قمة جبلية في شمال باكستان، وفق ما أعلنته السلطات المحلية والاتحاد الباكستاني لتسلق الجبال، يوم الثلاثاء.

ووقع الحادث يوم الإثنين في وادي هوشه بمنطقة غلغت-بلتستان الجبلية، حين كانت دالمير (31 عامًا) تحاول تسلق قمة لايلا التي يبلغ ارتفاعها 6,094 مترا، برفقة شريكتها في التسلق مارينا إيفا.

وأفاد متحدث باسم الحكومة المحلية، فايز الله فراق، أن دالمير أُصيبت عند ارتفاع نحو 5,700 متر، حيث تسببت انهيارات صخرية مفاجئة في إصابتها بجروح بالغة.

وأشار فراق إلى أن سوء الأحوال الجوية حال دون وصول مروحية إنقاذ إلى الموقع، فيما تستمر عملية الإنقاذ بمساعدة الجيش الباكستاني.

من جهته، أكد نائب رئيس نادي الألباين الباكستاني، كرار حيدري، أن دالمير تعرّضت لإصابات خطيرة، فيما لم تُصدر إدارة أعمالها أي تعليق فوري.

وبحسب هيئة الإذاعة الألمانية ZDF، فإن طلعة جوية للمروحية يوم الثلاثاء لم تُظهر أي علامات على وجود حياة في مكان الحادث.

يُذكر أن دالمير اعتزلت المنافسات الرياضية عام 2019 بعمر 25 عامًا، بعد أن أصبحت أول امرأة تحقّق ثنائية سباقي السرعة والمطاردة في دورة ألعاب أولمبية واحدة.

ويشهد شمال باكستان فيضانات وانهيارات أرضية خلال موسم الرياح الموسمية، الذي أسفر عن مقتل 288 شخصًا منذ أواخر يونيو، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.