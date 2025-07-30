العالم اليوم - الإمارات تسجل 1.7 تريليون درهم تجارة غير نفطية في 6 أشهر

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 02:22 مساءً - قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد حققت نمواً كبيراً بلغ 24 بالمئة،في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع النصف الأول من العام السابق.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على صفحته الرسمية على منصة إكس (تويتر سابقا) "اطلعت اليوم على بيانات النصف الأول من العام الجاري للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات.. وبحمدالله حققت نمواً كبيراً بلغ 24 بالمئة مقارنة مع النصف الأول من العام السابق .. في حين بلغ متوسط نمو التجارة العالمية ما يقارب 1.75 بالمئة فقط.."

وأوضح إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات قد بلغت بالأرقام 1.7 تريليون درهم في النصف الأول (ضعف الأرقام قبل 5 سنوات فقط).

وأضاف قائلا: "قفزت تجارتنا غير النفطية مع شركائنا الدوليين بمعدل قياسي في النصف الأول من 2025.. بلغ 120 بالمئة مع سويسرا .. و33 بالمئة مع الهند .. و41 بالمئة مع تركيا .. و29 بالمئة مع الولايات المتحدة .. و15 بالمئة مع الصين... الأرقام تتحدث عن علاقاتنا الاقتصادية مع العالم .. الأرقام تتحدث عن تنمية غير مسبوقة لدولة الإمارات يقودها أخي محمد بن زايد حفظه الله .. ".

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد قال في يونيو الماضي "مستهدفنا بالوصول لتجارة خارجية غير نفطية لدولة الإمارات تبلغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031 … سنصل إليه خلال عامين .. (قبل 4 أعوام من موعده المقرر ) - الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً بلغ 4 بالمئة في 2024 .. وبلغ 1.77 تريليون درهم، ومساهمة القطاع غير النفطي في اقتصادنا الوطني بلغت 75.5 بالمئة".

وحينها أكد أن دولة الإمارات تواصل مسيرة إنجازاتها التنموية في المجالات كافة، وفي القلب منها ازدهار تجارتها الخارجية غير النفطية التي تواصل مسارها الصاعد بمعدلات قياسية منذ سنوات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ارتفاع تجارتنا الخارجية غير النفطية 18.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام (المتوسط العالمي 2-3 بالمئة) بلغ حجمها في الربع الأول من العام الحالي 835 مليار درهم .. صادراتنا غير النفطية نمت بشكل استثنائي بلغ 41 بالمئة على أساس سنوي".