العالم اليوم - أمواج تسونامي تصل إلى هاواي بعد زلزال كامتشاتكا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 30 يوليو 2025 01:25 مساءً - أحدث الزلزال الذي ضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي، وبلغت شدته 8.8 درجة أمواجا عاتية (تسونامي) وصل ارتفاعها إلى خمسة أمتار، وهو ما دفع إلى إصدار أوامر إخلاء، اليوم الأربعاء، في ولاية هاواي الأميركية وعبر المحيط الهادي.

وألحق الزلزال الذي كان مركزه قريبا من سطح الأرض أضرارا بعدد من المباني، وأسفر أيضا عن إصابة عدة أشخاص في المنطقة الروسية النائية، وصدرت أوامر بإخلاء معظم الساحل الشرقي لليابان الذي سبق ودمره زلزال قوي وتسونامي في 2011.

وقال مسؤولون إقليميون ووزارة الطوارئ الروسية، إن أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين ثلاثة وأربعة أمتار اجتاحت مواقع في كامتشاتكا، مما أدى إلى غمر أجزاء من الميناء ومن مصنع لمعالجة لحوم الأسماك في بلدة سيفيرو كوريلسك وجرف السفن من مراسيها.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام "كان زلزال اليوم خطيرا وهو الأقوى منذ عقود".

وذكر علماء روس أن الزلزال هو الأقوى الذي يضرب المنطقة منذ عام 1952.

هاواي

وفي ولاية هاواي الأميركية، طلبت السلطات من سكان المناطق الساحلية الصعود إلى أراض مرتفعة أو إلى الطابق الرابع أو فوق المباني، وأمر خفر السواحل السفن بالخروج من الموانئ مع اقتراب التسونامي.

وذكرت الهيئة المختصة بإدارة الطوارئ في هونولولو على منصة إكس "تحركوا! من المتوقع حدوث أمواج تسونامي مدمرة".

وأفاد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي، بأن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1.7 متر تضرب جزر هاواي.

وكان حاكم الولاية جوش غرين قال في وقت سابق إن هاواي لم تتعرض لأي أمواج قد تترتب عليها عواقب، ولكن تم إلغاء جميع الرحلات الجوية من جزيرة ماوي وإليها.

من جانبها ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومتر وعلى بعد نحو 119 كيلومترا من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 165 ألف نسمة.

وأصدر نظام التحذير من تسونامي في الولايات المتحدة تحذيرا من "أمواج تسونامي خطيرة" عبر المحيط الهادي.

وأضاف أنه من المحتمل أن يتجاوز ارتفاع الأمواج ثلاثة أمتار على بعض سواحل روسيا والإكوادور، بينما من المحتمل أن تتراوح بين متر وثلاثة أمتار في اليابان وهاواي وتشيلي وجزر سليمان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور على إحدى منصات التواصل الاجتماعي "بسبب زلزال مهول وقع في المحيط الهادي، تم إصدار تحذير من احتمال وقوع تسونامي لأولئك الذين يعيشون في هاواي".

اليابان

وانطلقت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي في البلدات على طول ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي، وحثت السلطات عشرات الآلاف من السكان على الإخلاء.

وقالت شركة طوكيو للكهرباء إن العمال أخلوا محطة فوكوشيما النووية، حيث تسبب انصهار أعقب تسونامي في 2011 في كارثة إشعاعية.

وذكرت قناة أساهي التلفزيونية، أن امرأة عمرها 58 عاما لقيت حتفها عندما سقطت سيارتها من على منحدر في أثناء إخلائها منطقة مي بوسط اليابان.

ووفق وكالة كيودو اليابانية للأنباء، فإن شركة نيسان موتور لتصنيع السيارات علقت عملياتها في بعض المصانع المحلية في اليابان لضمان سلامة الموظفين.

وقال مسؤولون إنه تم تسجيل ثلاث أمواج تسونامي في اليابان وبلغ ارتفاع أكبرها 1.3 متر.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي إنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار حتى الآن، كما لم تحدث أي اضطرابات في أي من محطات الطاقة النووية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن أمواج التسونامي التي يتراوح ارتفاعها بين متر وثلاثة أمتار قد تؤدي إلى وفاة من تجرفهم.

ووفق جمعية إنقاذ الحياة اليابانية فإن الأمواج قد تتسبب أيضا في حدوث فيضانات وإلحاق أضرار بالمباني الخشبية، مع تعرض الناس لخطر الموت بسبب الأجسام الكبيرة المنجرفة.

وتقع كامتشاتكا والشرق الأقصى الروسي على منطقة حزام النار في المحيط الهادي، وهي منطقة نشطة جيولوجيا ومعرضة للزلازل الكبرى والانفجارات البركانية.