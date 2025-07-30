نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار مواصلة الدعم الإنساني المقدم من مصر إلى الشعب الفلسطيني، دفع الهلال الأحمر المصري بقوافل جديدة ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، محمّلة بالخبز الطازج المُعد خصيصًا في المطبخ الإنساني بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

ويأتي ذلك ضمن مبادرة «لقمة هنية من مصر إلى غزة»، والتي أطلقها الهلال الأحمر المصري لتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للمتضررين داخل قطاع غزة في ظل النقص الحاد في الغذاء.

مخبز آلي لإنتاج عشرات الآلاف من الأرغفة

يقوم المتطوعون داخل مركز الإمداد الغذائي التابع للهلال الأحمر المصري بإعداد الخبز الطازج بشكل يومي داخل المخبز الآلي الذي يعمل بأقصى طاقته، بهدف إمداد سكان غزة بعشرات الآلاف من الأرغفة، في خطوة حيوية لتعزيز الأمن الغذائي في القطاع.

جهود إنسانية شاملة منذ بدء الأزمة

ويعد المطبخ الإنساني من أهم ركائز المساعدات المصرية المقدمة إلى غزة، حيث يقوم بإعداد وجبات ساخنة وجافة إلى جانب الخبز والدقيق والسلال الغذائية المتكاملة. وقد بدأ تشغيل هذا المركز في مارس 2024، ليواصل منذ ذلك الحين تقديم الدعم الغذائي بشكل منتظم.

وخلال شهر رمضان الماضي فقط، قدم المطبخ الإنساني ما يقرب من 2 مليون رغيف خبز، إلى جانب أكثر من نصف مليون وجبة ساخنة، وما يقارب 700 ألف وجبة جافة.

رسالة تضامن مصرية مستمرة

تعكس هذه الجهود التزام مصر المستمر بدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها المنطقة، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تدفق المساعدات بشكل منتظم وسريع عبر معبر رفح.